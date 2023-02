OXMOX präsentiert: All you need is Love! Das Beatles-Musical (03.08. – 17.09.23)

DIE LEGENDÄREN PILZKÖPFE KOMMEN ZURÜCK

Das Erfolgs-Musical erzählt die Geschichte der Beatles, angefangen vom Star-Club bis hin zum Weltruhm. 1960 schlossen sich die vier jungen Männer namens John, Paul, George und Ringo zu der Band „The Beatles“ zusammen. Es folgte ein Jahrzehnt, in dem die sogenannten „Fab Four“ Musikgeschichte schrieben und Hits für die Ewigkeit hinterließen. 1963 erschien mit „Please Please Me“ das erste Album und bis heute sorgt ihre Musik noch weltweit für Euphorie. Die Musical-Biographie „all you need is love!” begeisterte bereits ein Millionenpublikum und bringt pünktlich zum 60-jährigen Jubiläum des Premieren-Albums den Zauber dieser Zeit zurück auf die Bühne.

Die vier Musiker der Original-Band aus Las Vegas „Twist & Shout“ verkörpern die Idole in einer musikalischen Zeitreise durch die wilden 60er-Jahre – authentisch und live! Nicht nur ihr nahezu identisches Aussehen, auch detailgetreue Kostüme und original Videosequenzen erwecken die Beatles 50 Jahre nach ihrer Trennung scheinbar zu neuem Leben! Drei Conférenciers führen in ausführlichen Sprechepisoden (in deutscher Sprache) durch die Geschichte der Beatles.

Das Musical ist eine in zwei Akten untergliederte Hommage an die Liverpooler Pilzköpfe, bei der die Zuschauer die bedeutendsten Stationen der Beatles Revue passieren lassen und in Erinnerungen schwelgen können. Angefangen bei ihren ersten Auftritten in den berühmten Hamburger Lokalen Indra, Star Club und Kaiserkeller – damals noch als Begleitband von Tony Sheridan, dem Mitbegründer der Beatmusik, – über den Durchbruch in den USA bis hin zur Veröffentlichung ihres legendären Albums „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ und der für Millionen von Fans so schmerzlichen Auflösung der Band im Jahr 1970.

In ihrer knapp zweieinhalbstündigen Show geben „Twist & Shout“ mit über 30 Hits nahezu alle unsterblichen Lieder der Fab Four zum Besten – darunter ihre erste Single „Love Me Do“ und Klassiker wie „Yesterday“ oder „Hey Jude“. Das Musical „all you need is love!“ trägt den Zauber der Vergangenheit in die Gegenwart!

Moderation in deutscher Sprache.

Neue Termine 2023

3. August bis 17. September 2023 – außer montags

Beginn:

Dienstags bis freitags jew. 19.30 Uhr, samstags 15.00 und 20.00 Uhr, sonntags um 15.00 Uhr

Preise

Dienstag bis Donnerstag sowie Samstag- und Sonntagsnachmittag: 36,90 € bis 69,90 €

Freitags und Samstagabend: 36,90 € bis 74,90

Dauer

ca. 2 Stunden, 10 Minuten, inkl. Pause