Tickerverlosung* Mo, 18.04., Docks – “Nigeriaīs Biggest Breakout Star” Omah Lay in Hamburg

Omah Lay der hochgehandelte Newcomer aus Afrika gibt am 18.04 sein Konzert im Docks!

Omah Lay “Nigeria’s biggest breakout star” (teenVOGUE) wird in Hamburg, Köln, Frankfurt und München seinen Afro-Fusion-Stil zum Besten geben. Zuletzt hat der hochgehandelte Star aus Afrika gemeinsam mit niemand geringerem als Justin Bieber seinen neusten Track „Attention“ veröffentlicht. Im April kann man sich zudem auf ein neues Album des Sängers, Songwriters und Producers freuen, der 2021 in der begehrten Newcomer-Kategorie “Next Rated” beim wichtigsten Musikpreis Nigerias erhielt, den Headies Awards. Außerdem wirkte er neben Alpha P im Masterkraft-Remix von Justin Biebers Hit “Peaches” mit.

Konzerttermine:

18.04.2022 – Hamburg, Docks

19.04.2022 – Köln, Essigfabrik

20.04.2022 – Frankfurt, Gibson

24.04.2022 – München, Backstage

Dunkel schimmernde Vocals, packendes Storytelling und dazu treibende Rhythmen – kaum verwunderlich, dass man Omah Lay mit dieser faszinierenden Mixtur zuschreibt, einer der aktuelle innovativsten nigerianischen Musiker zu sein. Der Afro-Fusion-Stil des 24-jährigen Sängers und Produzenten schöpft einerseits aus seiner tiefen Verbindung zum Percussion-getriebenen Highlife-Genre Westafrikas, andererseits aus seiner Begeisterung für die Sounds seiner Generation, von klassischem Rap bis hin zu den Afro-Beats, die in seiner Heimatstadt Lagos florieren. Auf seiner 2020 veröffentlichten Debüt-EP “Get Layd” erzählte er mit seiner geschmeidigen Stimme Geschichten, die von nachdenklich über romantisch bis hin zu erfreulich ungeschminkt eine breite Spanne abdecken, untermalt von satten, gefühlvollen Instrumentals. Omah Lays vielschichtige Musik zeigt einen jungen Mann, der sich traut, seine dunkelsten Laster und innersten Gefühle zu offenbaren, während sie zugleich das Fenster in die strahlende Zukunft des Afro-Fusion weit aufstößt.

