UNI-EXTRA: Alumni Verein der Universität Hamburg

Was macht eigentlich der Alumni Verein der Universität Hamburg?

Zunächst einmal unsere offizielle Bezeichnung – “Alumni Universität Hamburg e.V.“- unsere Mitglieder sind ehemalige Studenten der Universität Hamburg, sogenannte Alumni. Uns alle verbindet die Liebe zu unserer Uni in Hamburg, der wir einen maßgeblichen Teil unseres Lebens, die unvergessliche Studienzeit, verdanken.

Unser Verein ist ein internationales und interdisziplinäres Netzwerk aus Wirtschaft und Wissenschaft, das auf (wirklich!) allen Kontinenten vertreten ist. Gemeinsam sprechen wir mehrere dutzend Sprachen, haben die unterschiedlichsten Interessen und üben spannende Berufe aus. Einige von uns sind bereits seit 40 Jahren Alumni, einige sind erst in diesem Jahr Alumni geworden, wir verzeichnen inzwischen weltweit über 1.000 Mitglieder!

Unser Vorstand besteht dabei aus 8 ehrenamtlichen Mitgliedern, seit letztem Jahr neu und unerschrocken dabei hat Ronald Heckl den Vorsitz. Er selbst ist erfolgreicher Unternehmer und begeisterter Autor und – natürlich – auch ein ehemaliger Student der Uni Hamburg. Er ist neben der Geschäftsstelle der erste Ansprechpartner für Euch.

Wie kann das Vereinsleben den vielen Interessen und Ideen aus aller Welt gerecht werden? Online erreichen wir mit unseren exklusiven digitalen Events mit Vorträgen und Diskussionen unsere Mitglieder sehr gut. Mit unseren online Alumni│Ringen und Alumni│Chapter (Regionalgruppen) sind wir uns so nah wie nie, obwohl wir so fern sind. Zum Einen erhalten wir mit unseren Alumni│Ringen Einblicke in unbekannte Welten und zum Anderen treffen wir durch unsere Alumni│Chapter alte Freunde und Weggefährten wieder und knüpfen neue Kontakte. Unsere Alumni│Chapter sind rund um den Globus vertreten und wir sind immer wieder überrascht, wohin es ehemalige Studenten auf der Welt verschlägt und freuen uns sehr, wenn sie sich über uns wieder mit Hamburg verbinden. Die Chapter werden durch unsere Botschafter proaktiv geführt oder werden auf Wunsch unserer Mitglieder neu gegründet. Unsere Möglichkeiten sind (fast) unbegrenzt und wir wollen weiter mit euch wachsen und euch vernetzen.

Übrigens gehört es bei uns zum guten Ton, dass sich alle Alumnis mit „Du“ ansprechen. Selbst wirklich prominente Alumnis halten sich daran, denn wir denken, dass sich so schneller ein positiver Austausch und eine tolle gemeinsame Zeit verbingen lässt.

Profitiere doch auch von diesem lebendigen Netzwerk und become a member – wir freuen uns auf Dich!

Zu weiteren Informationen besuche uns auf unserer Homepage: www.alumni-uhh.de