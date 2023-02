UNI-Extra: e-gnition Hamburg e.V.

e-gnition Hamburg e.V. ist das Formula Student Team der Technischen Universität Hamburg. Über 80 Studierende arbeiten ehrenamtlich neben ihrem Studium an dem Projekt. Seit 2011 entwickeln und konstruieren wir jedes Jahr einen elektrischen Prototypen Rennwagen, mit dem wir gegen Teams aus der ganzen Welt antreten. Seit 2017 wird ein zweiter Wagen gebaut, welcher vollkommen autonom fahren kann. 2020 wurden beide Wagen zu einem kombiniert.

In diesem Jahr haben wir unseren zehnten Rennwagen gebaut: Den egn22. Viele neue Konzepte fließen in den Boliden ein wie z. B. ein komplett neues Monocoque, verbesserte Aerodynamik mit deutlich mehr Downforce und eine kleinere Radbaugruppe.

Bei den Formula Student Events diesen Sommer konnte der egn22 zeigen was in ihm steckt. So haben wir es geschafft uns in Österreich auf dem Red Bull Ring den zweiten Platz in der Electric Klasse zu sichern.

Du hast Bock ein Teil des Teams zu werden? Dann bewirb dich jetzt unter egnition.hamburg