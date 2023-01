UNI-Extra: HULKs e.V.

HULKs e.V. ist ein studentischer Verein, in dem ein Team von begeisterten Informatikern, Ingenieuren und Mathematikern der TUHH zusammenkommt, um kleinen humanoiden Robotern das Fußballspielen beizubringen. Anfang des Jahres haben wir einen Neustart gewagt und unsere komplette Codebase von C++ auf Rust umgestellt. Der Anfang war schwer, aber im Juli dieses Jahres haben wir auf dem RoboCup in Thailand den 5. Platz erreicht. Wir suchen für die kommende Saison noch viele neue Mitstreiter. Wenn du auch an unserem Code mithelfen oder uns in der Organisation unseres Teams unterstützen möchtest, dann findest du uns unter https://hulks.de/.