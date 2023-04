VERSCHOBEN: DIE STERNE verschieben Show am 15. April im Hamburger Knust aus gesundheitlichen Gründen!

Leider müssen Die Sterne ihr Konzert im Rahmen des Record Store Day am 15. April im

Hamburger Knust aus gesundheitlichen Gründen verschieben.

Zur Verschiebung des Konzerts sagt Frank Spilker (Die Sterne:

„Haustiere, so sehr sie einem an’s Herz wachsen können, bleiben am Ende des Tages

doch Tiere. Welchem Hund würde es sonst einfallen einer der grossen Magierinnen an

den Tasten in die Hand zu beißen. Leider ist Dyan Valdés genau das passiert. Das Vieh

hat sich nicht dafür entschuldigt und eine Entzündung sorgt dafür, dass Dyan um ihren

Daumen fürchten muss. Wir hoffen alle, dass die operierende Ärztin eine eben so

grosse Magierin ist und alles wieder gut wird. Leider müssen wir die nächsten drei Shows

in Magdeburg, Schwerin und Hamburg deswegen verschieben. Wir hatten uns sehr

auf euch gefreut und holen das auf jeden Fall nach, wenn die Wunden verheilt sind.

Versprochen.”

Bereits gekaufte Tickets behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit. Solltet ihr euer

Ticket dennoch zurückgeben wollen, wendet euch bitte an die jeweilige

Vorverkaufsstelle. Wir arbeiten mit Hochdruck an einem Ersatztermin und geben euch

Bescheid, sobald ein neuer Termin feststeht.

Die Record Store Day In Concert-Ausgabe mit Swutscher am 22. April im Molotow,

Hamburg, findet wie geplant statt.