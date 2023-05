Verzaubert: mythische Reiseerlebnisse im schwedischen Småland

Das Geschichtenerzählen ist ein wichtiger Teil des schwedischen Kulturerbes. Insbesondere in Småland mit seinen märchenhaften Wäldern, in denen Geschichten und Mythen noch heute sehr lebendig sind. Das Märchenmuseum in Småland wurde sogar in das UNESCO-Register guter Praxisbeispiele der Erhaltung immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Schon Smålands bekannteste Schriftstellerin Astrid Lindgren ließ sich von übernatürlichen Wesen im Wald inspirieren und erzählt von diesen etwa in ihrem Buch Ronja Räubertochter.

Es gibt unzählige Möglichkeiten für Reisende, die mystische Seite Smålands zu erleben, wir duften uns am 11. Mai auf Gut Karlshöhe von der professionellen Geschichtenerzählerin Dörthe Drewsen (Das Märchenmuseum, Ljungby) spannende Geschichten anhören über sagenumwobene Reise- und Erlebnisrouten und magische Sehenswürdigkeiten in einem stimmungsvollen Ambiente mit landestypische Köstlichkeiten und kühlen Drinks.

Danke an die Initiative Verzaubert von Småland für die Einladung!

Lass auch Du dich von Geschichten, Legenden und Märchen verführen und tauche ein in die småländische Natur.

Mehr Infos auf visitsmaland.se