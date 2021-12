WG gesucht für Johannes Löffelstiel

Johannes Löffelstiel

Rasse: Kaninchen

Geschlecht: männlich, kastriert

Farbe: weiß

Alter: Mitte Juni 2021

Im Tierheim seit: 17.07.2021

HTV-Nummer: 5132_F_21

Der lustige Johannes kam als Fundtier in unsere Obhut. Nun sucht er nach seinem Hoppelparadies für immer.

Der Herr Löffelstiel ist ein sehr neugieriges und lebhaftes Kaninchen. Menschenhänden und anderen neuen Dingen tritt er interessiert gegenüber und führt ein lustiges Vor-Zurück-Tänzchen auf, zum kennen lernen.

Der kleine Kasper möchte natürlich in Zukunft nicht alleine bleiben, sondern möchte gerne zu oder mit mindestens einem anderen Kaninchen umziehen.

Momentan lebt der Kaninchenjunge bei uns drinnen, weshalb wir ihn nur in ein Zuhause vermitteln, in dem dies ebenfalls möglich ist. In den wärmeren Monaten ist es sicher möglich, ihn auch an die reine Außenhaltung zu gewöhnen.