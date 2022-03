Donnerstag, 10. März

Passenger, Sporthalle, ab 39,95 €

Seit dem Debüt „Wicked Man’s Rest“ (2007) hat Passenger einen weiten Weg hinter sich. Damals noch als Band um den Songwriter Mike Rosenberg, hat dieser das Pseudonym als Solokünstler übernommen. Der 37-jährige Engländer landete mit „Let Her Go“ einen Riesen-Hit und veröffentlicht jetzt „Songs for the Drunk and Broken Hearted”.