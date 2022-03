Henry Heggen & Günther Brackmann, Cotton Club, ab 12,- €

Wenige singen Boogie-Woogie so authentisch und spielen die Bluesharp so emotional, wie der in den USA geborene und in Deutschland lebende „Mr. Natural” Henry Heggen. Der kraftvolle Stil des Hamburger Pianisten Günther Brackmann ist die perfekte Ergänzung.