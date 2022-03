Mittwoch, 16. März

The Pineapple Thief, Fabrik, ab 31,- €

Mit dem dreizehnten Album verbreiten die britischen „Ananas Diebe“ ihre „Versions Of The Truth“, verpackt in progressiven Post-Rock. Gegenwärtig haben Bruce Soord (Ges., Git.), Jon Sykes (B.) und Steve Kitch (Key.) Gavin Harrison (Dr., u. a. King Crimson) dazugewonnen.