Donnerstag, 31. März

Thorbjørn Risager & The Black Tornado, Fabrik, ab 27,- €

Die mit Preisen prämierte Gruppe um den Dänen Thorbjørn Risager (50, Ges., Git.) präsentiert ihre zehnte Platte „Come On In“. Der lässige Umgang von The Black Tornado mit dem Blues kombiniert diesen mit Elementen aus Funk, Gospel, Soul oder Rock´n`Roll.