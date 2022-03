Freitag, 04. März

Stoppok, Fabrik, ausverk.

Die kultige Combo um Frontmann Stefan Stoppok ist wieder in bewährter Besetzung unterwegs: Reggie Worthy am Bass, Wally Ingram an den Drums, Multiinstrumentalist Sebel sowie der 66-jährige Hamburger himself an den Saiten und mit seiner Stimme. Das coole Quartett macht den Namen der neuen Platte „Jubel“ zum Programm.