Album des Monats Platz 2: Ronnie Wood

Jeden Monat stellt OXMOX euch die besten neuen Platten vor! Platz 2 im September ist:

RONNIE WOOD & THE RONNIE WOOD BAND

Mr. Luck – A Tribute To Jimmy Reed: Live At The Royal Albert Hall

Vor zwei Jahren begann der 74-jährige Brite eine Cover-Album-Trilogie zu Ehren seiner musikalischen Helden. Zum Auftakt spielte der Rolling Stones-Gitarrist „Mad Lad: A Live Tribute To Chuck Berry“. Jetzt folgt als zweiter Teil Ron Woods Tribut an den Mississippi-Elektro-Blues-Pionier Jimmy Reed. Die 18 live eingespielten Tracks begeistern auch durch Special Guests wie Bobby Womack, Mick Hucknall und Paul Weller. (BMG)