SCORPIONS – Rock Believer

Nach mehr als 50 Jahren und 18 Studioalben haben die Scorpions ihren Glauben an den Rock nicht verloren. Ex-Motörhead-Drummer Mikkey Dee komplettiert die Mannschaft um Klaus Meine (Ges.), Rudolf Schenker (Git.), Matthias Jabs (Git.) plus Paweł Mąciwoda (B.). Entstanden sind die 11 Tracks im Peppermint Park Studio ihrer Heimat Hannover: „Wir haben alle zusammen in einem Raum gespielt – so, wie wir es schon in den 80ern gemacht haben.“ (Vertigo) xxxxx