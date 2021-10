Di, 02.11. Albers Ahoi!, Ohnsorg-Theater & The Music Of James Bond & More, TriBühne (Norderstedt)

Dienstag, 02. November Albers Ahoi!, Ohnsorg-Theater, ab 23,52 € Wer kennt sie nicht, die Klassiker des Hamburger Kult-Sängers Hans Albers? Jetzt hauchen lokale Künstler „La Paloma“ und Co. frischen Wind ein. Johnny (Ges., Tromp.), HoDi (Tuba), Fiete (Schifferklavier) plus Willi (Dr.) ankern mit ihrem Varieté-Programm im Theater. Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

The Music Of James Bond & More, TriBühne (Norderstedt), ab 46,90 € Songs aus 25 Agenten-Streifen, live vorgetragen von einer Band, begleitet durch eine Stuntshow mit Artisten und „Bondgirls".