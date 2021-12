Do. 30.12. Die Happy, Gruenspan & Hannes Bauer & Orchester Gnadenlos, Fabrik

Donnerstag, 30. Dezember

Die Happy, Gruenspan, ab 32,85 € (2G)

Der traditionelle Jahresabschluss mit Sängerin Marta Jandová und ihren Jungs – verstärkt durch Robert Kerner (Ex-Bakkushan) an der Gitarre – soll endlich wieder stattfinden. Nach mehr als 25 Jahren sind Die Happy immer noch eine Institution in Sachen Power-Rock, wie das aktuelle Werk „Guess What!“ beweist.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Hannes Bauer & Orchester Gnadenlos, Fabrik, ab 18,- € (2G)

Lindenberg-Gitarrist Hannes „Feuer“ Bauer, Bassist Martin Hofbauer und Drummer Julien Kravetz versprechen Volldampf-Rock´n`Roll.