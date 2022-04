Gotthard & Magnum, edel-optics.de Arena & The Wombats, Uebel & Gefährlich

Montag, 02. Mai

OXMOX präsentiert: Gotthard & Magnum, edel-optics.de Arena, ab 49,90 €

Im 7. Hardrock-Himmel schweben Fans mit diesem Doppelpack: Durch den Hit „Heaven“ und das Album „Wings Of Heaven“ kennen sich die Headliner Gotthard und Special Guest Magnum in überirdischen Sphären aus. Jetzt geben die Schweizer und die Briten ein gemeinsames Konzert in Wilhelmsburg.

The Wombats, Uebel & Gefährlich, ab 39,40 €

Mit ihrer „Method To The Madness“ meldet sich die britische Gitarren-Pop-Band zurück und hat die neue Platte „Fix Youself, Not The World“ im Tour-Gepäck.