Jon Flemming Olsen, Elbphilh., ab 19,-

Als „Ingo“ war er der Counterpart von „Dittsche“ hinter dem TV-Imbisstresen und mit Texas Lightning landete er den Hit „No No Never“. Nun offenbart sich Jon Flemming Olsen (57) als Singer-Songwriter an der Gitarre, Bouzouki, Mandoline sowie Fuß-Percussion. Das Album „Mann Auf Dem Seil” hat der Hamburger mit dem Bremer Kammerensemble Konsonanz eingespielt. In dieser Besetzung kommt das Kollektiv auf die Bühne.