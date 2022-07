Mittwoch, 06. Juli – The Hooters, Fabrik, ab 44,75 Euro

Bekannt wurde dieses Rock-Quintett

durch ihren Auftritt beim legendären

Live-Aid-Konzert 1985. Mit der US-

amerikanischen Fast-Food-Kette haben

sie nichts zu tun, dafür aber umso mehr

mit Tanzen! „And We Danced“ ist

natürlich in der Set-List enthalten.