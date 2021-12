Mo. 13.12. Princess Goes To The Butterfly Museum, Knust & No Fun At All + Satanic Surfers, Gruenspan

Montag, 13. Dezember

Princess Goes To The Butterfly Museum, Knust, ab 28,30 € (2G)

Das Trio um Schauspieler Michael C. Hall („Dexter“) gibt sein Deutschland-Debüt. Der Sänger, Keyboarder Matt Katz-Bohen (Blondie) und Drummer Peter Yanowitz (The Wallflowers) machen ihre Platte „Thanks For Coming” mit Gothadelic Rocktronic zum Programm.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

No Fun At All + Satanic Surfers, Gruenspan, ab 28,20 € (2G)

Die schwedischen Skatepunks feiern das 25. Jubiläum ihrer Erfolgsalben „Out Of Bounds” (No Fun At All) und „Hero Of Our Time” (Satanic Surfers) jeweils in voller Länge. Auch wenn es durch die Lockdown-Ausfälle inzwischen das 26. Jubiläum ist …