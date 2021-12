Sa., 04.12., Axel Zwingenberger, Laeiszhalle & John Diva & The Rockets Of Love, Gruenspan

Samstag, 04. Dezember

Axel Zwingenberger, Laeiszhalle (Großer Saal), ab 23,- € (3G)

Der 66-jährige Hamburger singt nie, er greift nur in die Tasten – und wie: Wenn Axel Zwingenberger die Bässe seines Flügels zum Schwingen bringt, gibt es „Boogie Woogie at its Best“!

John Diva & The Rockets Of Love, Gruenspan, ab 28,30 € (2G)

Optisch und musikalisch bringen John Diva (Ges.), Snake Rocket (Git.), J.J. Love (Git.), Remmie Martin (B.) plus Lee Stingray jr. (Dr.) alle Merkmale des Glam-Rock mit. Ihre Cover von Hits wie „Here I Go Again“ (Whitesnake) oder „Living On A Prayer“ (Bon Jovi) versprechen Party-Stimmung.