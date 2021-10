Sa., 16.10., Maggers United, Klangbar & My Baby, Bahnhof Pauli

Samstag, 16. Oktober

Maggers United, Klangbar, tba

Piet Mosh, Vadder Morgana, Justin Time, Kai Pirinha und Boom! spielen „Hamburg Ciddy Schnodderrock“. Wie im Titel ihres Albums „Schnaps, Zorn & Zweifel“ liegen auch in den Shows der seit fast 20 Jahren aktiven Maggers United Freud und Leid, Trauer und Feier nah beieinander. In Bergedorf mit der „Welcome Home-Show Part. 2”.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

My Baby, Bahnhof Pauli, ab 24,90 €

Das Amsterdamer Trio mixt knarzigen Blues mit modernen Beats und untermalt die Mischung in Live-Shows durch Licht- und Visualeffekte.