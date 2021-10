So., 10.10., The Pineapple Thief, Fabrik & Manu Delago, Nochtspeicher

Sonntag, 10. Oktober

The Pineapple Thief, Fabrik, ab 31,- €

Mit dem dreizehnten Album verbreiten die britischen „Ananas Diebe“ ihre „Versions Of The Truth“, verpackt in progressiven Post-Rock. Gegenwärtig haben Bruce Soord (Ges., Git.), Jon Sykes (B.) und Steve Kitch (Key.) Gavin Harrison (Dr., u. a. King Crimson) dazugewonnen.



Manu Delago, Nochtspeicher, ab 22,- €

Der – bereits Grammy nominierte – österreichische Musiker und Komponist präsentiert sein erstes audiovisuelles Soloprogramm. Für „Environ Me“ verschmelzen Sounds unserer Umwelt mit elektronischer Musik.