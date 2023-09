Farmfest 2023 in Brockhöfe

Eine Bühne, ein begeistertes Publikum, tolle Bands, gute Stimmung und einen irren Sound – das sind die Zutaten für ein gutes Festival. Dies beweist auch Jahr um Jahr das Farmfest in Brockhöfe. Idyllisch zwischen Wiesen, nahe eines Sees gelegen, genießt dieses kleine Festival im Norden mittlerweile einen gewaltigen Kultstatus. Aus ganz Deutschland pilgern die Fans in den kleinen Ort, so auch in diesem Jahr zur neuesten Auflage des Festivals. Liebevoll und detailorientiert organisiert durch NIGHT LASER und Stefan Cordes lässt die diesjährige Auflage keine Wünsche offen. Wie in den letzten Jahren auch, ist der Eintritt kostenfrei. Das Festival finanziert sich über die Einnahmen aus Getränken und den angebotenen Speisen. Fünf Bands bilden das Line Up in diesem Jahr.

CRYSTAL STEEL bilden einen mehr als würdigen Einstieg in diesen Festivalabend. Mit jeder Menge Glam und Rock ´n´ Roll, einer ordentlichen Portion Power und jeder Menge Charisma macht diese Kombo richtig Spaß.

Als zweite Band stehen MIKH MAKH auf der Setlist. Die dreiköpfige Band aus Frankreich brilliert mit pfeilschnellen Gitarrenriffs, tiefen dominanten Basseinflüssen von Bassistin Lisa und starken Drums von Olle hinter den Becken.

Man merkt, dass das Farmfest schon in guter Stimmung ist. Ausgelassen feiern jung und alt zusammen. An dieser Stelle erwähnen wir auch gern den Hinweis der Veranstalter, dass Kinder mit starkem Gehörschutz gern mitfeiern können. Auch der Vorab von den Veranstaltern erwähnte Wunsch, keine Getränke mitzubringen, sondern vor Ort zu kaufen, wird umgesetzt: So ist es immer voll an der Theke und man erfreut sich am netten Schnack mit dem aufgeweckten Thekenpersonal – und die Preise sind mehr als fair. Schmecken tut der eigene Farmfest-Schnaps auch, es gibt zahlreiche vegane Speisen – was will man mehr. Die goldene Mitte der Festivalsetlist stellen WASTED ACT aus Hannover. Die fünfköpfige Band rum um Powerfrontmann Mosi liefern ordentlich ab und lassen die Haare kreisen und bringen den Glamrock nach Brockhöfe.

Langsam setzt die Abenddämmerung ein und die letzten beiden Acts stehen bereit. SNAKEBITE aus Essen stürmen mit ordentlich Wums und ihrer bekannten Spielfreude die Bühne. Schon lange sind sie aus der Glamrockszene nicht mehr wegzudenken und auch im Norden der Republik immer wieder auf den Bühnen zu Gast. So begeistern sie auch in diesem Jahr wieder mit all ihrem Können auf dem Farmfest und liefern eine breite Auswahl ihrer Songs. Von der allseits beliebten – und laut umjubelten – “Princess of Pain” über neue Ohrwurmgaranten wie “Kill Wig Metal” ist alles dabei, was ordentlich einheizt. Sänger Nikki hat dabei immer sein typisches Lachen auf den Lippen, Gitarrist Chris ist leidenschaftlich in seinem Tun vertieft, Bassist Alex mit voller Energie dabei. Am Schlagzeug leitet Julian powergeladen, kreativ, hochkonzentriert und mit gewohnt hohem Tempo durch das Set.

Den Headliner des Abends bilden NIGHT LASER, die auch gleichzeitig Mitorganisatoren der Veranstaltung sind. Sänger Benno – mit farbigen Kontaktlinsen unterwegs – strahlt über das ganze Gesicht, sucht den Blickkontakt mit dem begeisterten Publikum. Am Schlagzeug half Sessiondrummer Jonas aus, den die Fans aus den letzten Jahren gut kennen. So gaben die Besucher des Festivals nochmal ordentlich Vollgas, sangen bei Hits wie “L.A. One Day” aus Liebeskräften mit. Als letzten Song präsentieren NIGHTLASER “On My Own”. Und genau hier wird deutlich, was dieses Festival kann: Alle anderen Musiker betreten ebenfalls die Bühne, singen mit, feiern mit. Aus jedem Gesicht leuchtet die reine Freude am Moment auf – und das steckt an. Auch im Publikum wird selig gesungen und gelacht.

Dieses Festival hat ein einzigartiges Flair, soviel steht fest. Es ist ein bisschen wie nach Hause kommen, wie ein Zusammnsein mit der Familie, mit guten Freunden. Was hier auch nicht fehlen darf ist ein Aufruf, der seitens Veranstalter auf der Instagram- Seite im Status aufkam: Hier wurde die Bitte laut, wer Sachspenden wie Decken oder Ähnliches habe, könne diese gern zum Farmfest mitbringen. Anfang September wird Organisator Stefan nach Rumänien fahren, um dort den Verein New Home For Strays zu unterstützen. Der Verein hilft Tierschützern in Rumänien bei der Unterbringung, Fütterung und Vermittlung von Katzen und Hunden. Familie eben! Farmfest – wir freuen uns auf 2024!

Bilder: Pictures by Nola