Elbriot – ein Festival wird 10 Jahre alt

Mittlerweile steht für viele Hamburger das ELBRIOT schon ein Jahr im Voraus im Terminkalender. Dieses Jahr war es am 19.08.2023 soweit und es hieß: Welcome to the Riot! Um 12:40 startet der langersehnte Tag mit einer Hamburger Institution. DAS PACK, ein Teil der MONSTERS OF LIEDERMACHING, stehen in strahlendem Sonnenschein und bei sich füllenden Gelände auf der Bühne und sorgen für die ersten fliegenden Haare. Es macht Spaß zuzuhören und zu sehen, wie 2 Personen eine so große Bühne so gut füllen können. Der Höhepunkt dieses Auftritts bildete das wohl bekannteste Lied der Band “Heavy Metal Kind”. Jetzt sind die Nackenmuskeln aufgewärmt, das erste Bier ist getrunken und der Tag kann nur so richtig starten.

Der Platz auf dem Großmarkt füllt sich immer mehr und es geht mit NASTY weiter. Die Belgier haben für die frühe Uhrzeit die Bühne extrem gerockt. Stark tätowiert und im Gangsta Style holen sie Das Publikum genau da ab, wo DAS PACK aufhören mussten. Es wird heißer, nicht nur vor der Bühne. Die Sonne brennt und die Stimmung ist gut. Man kann diesen wunderschönen Tag an diesem wundervollen Ort einfach nur genießen. Der Großmarkt hat etwas magisches an sich und das liegt nicht an Harry Potter. Es ist einfach DER Ort mitten in der Stadt, mit dem Flair des Hafens ist es schon besonders.

Die dritte Band des Abends ist MANTAR, auch sie überzeugen , nur zu zweit, mit ihrer Musik. Besonders an diesen beiden ist, dass sie eher selten ins Publikum schauen, da Schlagzeug und Mikrofon sich gegenüber stehen: Einer rechts auf der Bühne, einer links. Das Schlagzeug ist somit auch sehr prominent am Bühnenrand präsentiert. Beschrieben wird der Musikstil dieser Band als Sludge Metal.

Die Hitze im Publikum entsteht nicht nur auf Grund der doch sehr heißen Temperaturen und der brennenden Sonne, sondern auch auf Grund der pogenden und headbangenden Menschen. Es ist laut, es ist einfach Metal und man fühlt sich hier unter Gleichgesinnten. Jeder ist willkommen, wie er oder sie ist und alle feiern gemeinsam, das ist das besondere an dieser Metal Community. Mittlerweile wird es zumindest bedeckt, allerdings nicht minder warm. Es wird Zeit für ein wenig deutsche, sehr Kontroverse Musik, denn die KASSIERER spalten das Publikum. Es gibt gefühlt nur zwei Meinungen zu dieser Band. Man liebt sie oder man hasst sie.

Mehr gibt es dazu auch nicht wirklich zu sagen, denn sie ziehen ihr Programm durch. Auf Grund der Uhrzeit sind sie wenigstens nicht nackt auf der Bühne. Auf einem Festival geht selten alles gut im Programm, so auch hier. Die Veranstalter mussten nach diesem Auftritt bekannt geben, dass CARCASS Probleme mit der Anreise hatten, und so ihren Slot am frühen Abend nicht halten können. Hier ein großen DANK an ARCH ENEMY, die spontan einen Slot nach vorn springen und so den Abend für alle retten. So kann es vorerst normal weiter gehen und FROG LEAP kommen auf die Bühne. Hier haben wir einen Künstler, der die Herzen der Fans mit Coversongs im Sturm erobert. Es ist eine Mischung aus Partysong und good old Heavy Metal! Hier wird das Gelände im vollen Umfang abgerissen und man hört durchweg nur positives über die Show des Norwegers.

Mittlerweile naht der Abend und durch eine unglückliche Fügung ist nun schon Zeit für ARCH ENEMY. Diese Band muss man einfach einmal live erlebt haben, denn Alissa White-Gluz, die Frontfrau der Band, ist schon eine imposante Sängerin, die die Welt des female fronted Metal enorm geprägt hat. Energiegeladen mit viel Spaß an dem was sie machen, bespielt die Band Bühne und Publikum. Es ist fast wie in einer anderen Welt, magisch, laut und einfach großartig. Der Großmarkt erzittert in Ehrfurcht vor so einer großartigen Band.

Mittlerweile sind auch CARCASS auf dem Großmarkt angekommen und bereit zu spielen. Leider, auf Grund der Verspätung, stehen sie nur etwa eine halbe Stunde auf der Bühne, doch diese hat es in sich. Die Anreise in den Knochen, versuchen CARCASS die Stimmung aufrecht zu erhalten.

Das Publikum würdigt diesen Auftritt und feiert mit der Band eine große Metal Party. Danach kommt es zum letzten Akt an diesem 10 jährigen Jubiläum. Die ARICHTECTS betreten die Bühne des Gr0ßmarktes. Es wird langsam kühler, auch dank des zwischenzeitlichem Regens, doch das Publikum ist immer noch voller Lust auf die letzte Band des Abends. Sie liefern einen würdigen Abschluss für einen tollen Festival Tag im Herzen Hamburgs. Noch einmal tanzen, headbangen und die Bühnenshow genießen.

Danach heisst es für alle, entschwinden in die Anonymität der Nacht, oder zur Aftershow Party in die Markthalle Hamburg. Es war wieder mal ein wunderschöner Tag in einer wunderschönen Umgebung. Danke Riot, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Am 10.08.2024 heißt es dann wieder am Großmarkt: Welcome to the Riot! Mit dabei sind AMON AMARTH, die kurz nach der 23er Edition schon als Headliner bestätigt wurden.