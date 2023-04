BLIND CHANNEL in der Sputnikhalle Münster

Volle Hallen, ausgebuchte Clubs, kreischende Fans, lange Schlangen am Merch – BLIND CHANNEL aus Finnland sind mit Vollgas auf der Überholspur und erobern Europa. Am Dienstag waren die sympathischen Jungs aus Oulu in der Sputnikhalle in Münster zu Gast. Veranstalter des Abends war Concert Team NRW.

Vor dem Einlass herrscht eine entspannte Vorfreude in der langen Schlange vor dem Eingang des Clubs am Haverkamp. Die Gespräche drehen sich hauptsächlich um den Headliner des Abends. Schon hier lässt sich erahnen, was da auf uns zukommt, wenn wir auf einem Konzert der „Backstreet Boys of metal scene“, wie sie sich selbst auf ihrer Instagram-Seite bezeichnen, zu Gast sind.

Doch Schritt für Schritt. Denn zunächst ist mit VENUES aus Stuttgart eine herrlich erfrischende Band im Vorprogramm mit dabei, die auch in diesem Sommer auf einigen Festivals auftreten wird. Energetisch und spielfreudig erobern die Schwaben die kleine Bühne und die Herzen den Besucher im Sturm. Schnell dringen die Songs aus dem halbstündigen Set in die Gemüter ein und es dauert auch nicht lange, bis das Publikum ausgelassen mittanzt. Die Band definiert sich durch ihren Post-Hardcore, der durch einen wunderbaren Klargesang von Sängerin DANIELA „LELA“ GRUBER eine ganz sanfte Note mitbringt. Den Shout-Part übernimmt Sänger ROBIN BAUMANN und bildet so einen klaren Kontrast zur klaren Stimme seiner Frontfrau dar. Die Zusammenstellung der Setlist ist gekonnt ausgeführt, so stellen die Baden-Württemberger mit „Reflexions“ und „Cravings“ zwei ihrer neuen Songs vor, animieren das Publikum zum feiern und stimmen so wunderbar auf den Headliner ein.

Nachdem bereits VENUES pünktlich starten, können auch BLIND CHANNEL nach einer fixen Umbauphase endlich die Bühne betreten. Es steigt Nebel auf, die Zuschauer beginnen bereits zu klatschen, Hälse werden gereckt, um den ersten Blick auf den Haupt-Act des Abends zu erhaschen. Dann ist es soweit und die so sehnlich erwarteten „Backstreet Boys des Metal“ stürmen – begleitet von begeistertem Kreischen der Fans – die Bühne. Und stürmen ist da nicht übertrieben! Diese Band versteht es, Energie und Power mitzubringen. Stillstand ist ein Fremdwort für die Finnen und so kann es direkt vom ersten Ton an richtig losgehen in der Sputnikhalle. Und schon die ersten drei Songs haben es richtig in sich: „Alive Or Only Burning“, „We Are No Saints“ und „Died Enough For You“ sind Song-Garanten für Headbanging von der ersten bis zur letzten Reihe der Sputnikhalle. Aber damit nicht genug, denn BLIND CHANNEL geben Song für Song immer mehr Gas, auch wenn das kaum mehr möglich scheint. So viel Präsenz auf der Bühne macht einfach Spaß. Sänger JOEL HOKKA zeigt sich sichtlich begeistert von seinem Publikum in Münster: „You are sexy, you are hot“, stellt er freudestrahlend fest. Das Set wird beherrscht von Songs, bei denen man einfach mitsingen und mittanzen will. So ist natürlich auch „Dark Side“ auf der Setlist dabei. Eben dieser Song, mit dem BLIND CHANNEL 2021 beim ESC aufgetreten sind. Doch zuvor ermuntert HOKKA das Publikum zu einem Pit: „Spinn, spinn, spinn“, feuert er immer wieder an – gewünscht, getan. Jetzt geht es richtig rund in der Halle und nicht nur die Fans wirken komplett losgelöst und feiern ihre Lieblinge auf der Bühne. Auch BLIND CHANNEL genießen ihren Auftritt sichtlich, lächeln zufrieden in ihr Publikum, tanzen auf der Bühne und stellen fest: „Wir lieben Deutschland“. Zu Songs wie „Don´t Fix Me“ wird kräftig gehüpft, bei „Bad Idea“ werden Handylichter gezückt und das Publikum verwandelt den Saal in ein Sternenmeer. Natürlich darf im Set nicht der aktuelle Song „Faltline“ fehlen, der gleichzeitig auch der Namensgeber dieser Headliner-Tour ist.

BLIND CAHNNEL zeigen hier einfach wieder, dass man sie nicht einfach in die „Boy-Band-Schublade“ stecken sollte. In dieser Band steckt so viel Leidenschaft und musikalisches Können, dass es einfach immer wieder eine große Freude ist, ihnen live zuzuhören und zuzuschauen. Die Energie der sechs Musiker ist ansteckend, nahezu elektrisierend. Die Stimmen der beiden Sänger JOEL HOKKA und NIKO VILHEM MOILANEN harmonieren und ergänzen sich ideal. Sie sind authentisch und begeistern mit ihrer „Violent Pop Revolution“ generationsübergreifend. Das Rezept, eine Mischung aus Hardrock, Elektropop und Rap, geht auf und katapultiert diese Band zurecht durch die Erfolgsdecke.

Ein ganz großes Lob sei an dieser Stelle auch noch an die Location und die Verantwortlichen vor Ort gerichtet: Nicht nur, dass von den Security bis über den netten Kollegen an der Garderobe einfach alle Verantwortlichen sehr freundlich waren, es wurde auch penibel darauf geachtet, dass die jüngeren Besucher einen korrekt ausgefüllten „Mutti-Zettel“ dabei hatten. Mit viel Freude und einem tollen Verantwortungsgefühl hat man sich hier in der Sputnikhalle einfach wohl gefühlt und einen rundherum tollen Abend mit toller Musik und entspannten Fans feiern dürfen.

