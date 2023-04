SDP – Gutes Schlechtes Vorbild Tour

SDP ist wohl die unbekannteste, bekannteste Band Deutschlands. Sie verkaufen Arenen und Stadien aus, ohne dass sie bisher groß in den Medien stattgefunden haben. Einem größeren Publikum sind sie erst durch „Sing meinen Song“ aufgefallen. Diese Sendung hat umso mehr dazu beigetragen, noch mehr Arenen auszuverkaufen. Für die derzeitige Tour gibt es nur noch begrenzt Tickets, deswegen werdet ihr auf die verschiedenen Open Air und Festival Termine der Band ausweichen müssen. Allerdings können wir euch auch schon erzählen, dass SDP in 2024 eine Tour zu ihrem 25- jährigem Bühnenjubiläum spielen werden. Auch diese Einzelkonzerte werden innerhalb weniger Stunden ausverkauft sein. Am 28.04. Beginnt der nächste Run auf die begehrten Karten. Um 14 Uhr startet der exklusive Vorverkauf. Ganz besonderes Highlight: Der letzte Halt der Tour wird in Hamburg sein. Am 31.08.2024 auf der Trabrennbahn – das sollte man sich in keinem Fall entgehen lassen. Denn ein Abschlusskonzert einer Tour ist immer etwas ganz Besonderes mit vielen persönlichen Rückblicken und mit Sicherheit auch diversen Streichen der Crew.

Termine 2023:

04.05.2023 Siegen Siegerlandhalle

05.05.2023 Oberhausen Rudolf Weber-ARENA

06.05.2023 Regensburg Donau-Arena

07.05.2023 Freiburg SICK-ARENA

11.05.2023 Hannover ZAG Arena

12.05.2023 Lingen Emsland Arena

13.05.2023 Leipzig QUARTERBACK Immobilien ARENA

Termine 2024:

26.07.2024 Nürnberg Brombachsee

02.08.2024 Leipzig Festwiese

03.08.2024 Stuttgart Cannstatter Wasen

17.08.2024 Berlin Parkbühne Wuhlheide

24.08.2024 Hannover EXPO Plaza

30.08.2024 Essen Baldeneysee

31.08.2024 Hamburg Trabrennbahn