MONSTERS OF LIEDERMACHING – Die “Ja Ja, halts Maul. Wir sind 20”-Tour.

Wie kann man einen 1. Mai schöner ausklingen lassen als mit einem Konzert. Im Hamburger LOGO geht das mit den MONSTERS OF LIEDERMACHING. Sie spielen nämlich ein Katerkonzert. Am 30.04.2023 ist der eigentliche Termin für das Konzert, doch dieses war, natürlich, in Windeseile ausverkauft. So kam wohl die Idee für das Katerkonzert auf. Als Hamburger Institution schaffen sie es tatsächlich das LOGO an zwei Tagen hintereinander auszuverkaufen.

Ja richtig, das Zusatzkonzert am 01.05.2023 ist leider (für Euch) auch schon ausverkauft. Wer also Lust hat die MONSTERS auf der Bühne zu sehen, der sollte rechtzeitig vor der Location sein, um vielleicht doch noch ein Last Minute Ticket zu ergattern. Solltet ihr unerwartet dennoch keine Zeit oder keine Karte haben, könnt ihr die MONSTERS diesen Sommer noch an einigen Terminen begutachten. Hier die Daten:

Fr., 28. Apr. 2023 Ludwigsburg, Scala

Sa., 29. Apr. 2023 Kaiserslautern, Kammgarn

So., 30. Apr. 2023 Hamburg, Logo

Mo., 01. Mai. 2023 Hamburg, Logo (Katerkonzert)

Fr., 04. Aug. 2023 Böblingen, Böblinger Songtage

Sa., 05. Aug. 2023 Wacken, Wacken Open Air

So., 06. Aug. 2023 Hannover, Fährmannsfest

Do., 10. Aug. 2023 Eschwege, Open Flair

Fr., 11. Aug. 2023 Spreeauenpark Cottbus, Elbenwald Festival

Sa., 04. Nov. 2023 Bielefeld, Forum

Karten gibt es unter anderem bei EVENTIM und an den einschlägigen VVK Stellen.