PADDY ROCK OPEN AIR mit vielen Hochkarätern

Mit einem deutlich breiter aufgestellten LineUp präsentiert sich am Freitag, 25. und Samstag, 26. August 2023 das Paddy Rock Open Air in Hameln. Kam das Festival in den vergangenen Jahren immer stark punk- und folklastig daher, deckt der Veranstalter mit Metal, Rock, Punk, Irish Folk und Hardcore in diesem Jahr deutlich mehr Musikrichtungen ab – und generell erlebt das Festival in diesem Jahr ein deutliches Wachstum: Laut Veranstalter wir des einen deutlich größeren Campground geben, viele Merch- und Verkaufsstände. Außerdem wird das festivaltypische Gastronomieangebot um zahlreiche vegane und vegetarische Speise und regionale Köstlichkeiten erweitert. Bisher wurden seitens des Veranstalters LA SOL Events Bands wie RANTANPLAN, GRAVE DIGGER, ZSK, DORO, THE OTHER, MIKE TRAMP oder die EXCREMENTORY GRINDFUCKERS bestätigt. Wer nicht auf den Beginn am 25. August warten möchte, kann sich auf einem Warm-Up-Tag am Donnerstag, 24. August schon mal in Headbanger-Laune bringen.

Tickets gibt es in unterschiedlichen Preiskategorien bei EVENTIM