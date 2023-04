JOHN DIVA und SNAKEBITE in Herford

Ein Hauch sommerlich kalifornischer Musikvibes zieht am Samstag durch das X in Herford. Zu Gast waren die Glam-Rocker von JOHN DIVA AND THE ROCKETS OF LOVE. Als Support haben sie die großartigen SNAKEBITE mit dabei.

Eben diese machen den Anfang und stürmen mit einem Intro die Bühne, das Gänsehaut und ein extrem gutes Gefühl zurücklässt und Lust macht auf das, was da in der Show so kommen mag. Und das ist Einiges! Die Kracher „Blow It Up“ und „Heroes Of The Unknown“ folgen dem Intro sogleich und es erklingen auch schon die ersten mitgesungenen Töne aus dem Publikum. SNAKEBITE haben ihre Setlist mit einer Mischung aus alten und aktuellen Songs gespickt. So ist auch die „Princess Of Pain“ vom ersten und gleichnamigen Album dabei – live immer wieder ein Garant für ein begeistertes Publikum.

Die Band zeigt sich vielfältig und lässt sich nicht nur in die Schublade des 80er-Rock stecken, wie sie in Songs wie „Searching For Freedom“ zeigen, denn der Song kommt deutlich härter daher; wie viele andere Songs auf den Alben auch. Die Band arbeitet zur Zeit an ihrem dritten Album, das hoffentlich noch in diesem Jahr erscheinen wird. Es macht einfach immer wieder so große Freude, diesen vier Jungs zuzuhören und zuzuschauen. So viel Spielfreude, so viel Bühnenpräsenz, so viel musikalische Abwechslung – das ist einfach ganz groß, was diese Band aus dem Ruhrgebiet da liefert. Ein bis über beide Ohren strahlender Sänger NIKKI, der sein Publikum mit so einer großen Freude und Sympathie empfängt, dass man sich gleich wie zuhause fühlt in dieser SNAKEBITE-Familie. Ein großartig performender CHRIS an der Gitarre, der immer wieder aufs Neue mit seinen Soli und einnehmender Bühnenpräsenz überzeugt. Für die tiefen Töne ist Bassist ALEX zuständig. Im Dialog auf der Bühne mit seinen Bandkollegen immer perfekt abgestimmt weiß er aber auch, ganz in sich versunken und leidenschaftlich den Bass auf den Punkt einzusetzen. Schließlich komplettiert JULIAN an den Drums diese wunderbare Band. Immer barfuß, gibt der Virtuose den Takt vor – und das voller Power, immer on Point und unterstützt noch in den Vocals. Apropos „Familie“: Sänger NIKKI dankt an dem Abend auch der Tourmanagerin und Verlobten von CHRIS – MELINA DI FEBO – für ihre Arbeit in der Organisation und am Merchstand. Ebenso aus dem Gesamtbild der Band ist Journalistin und Videoproduzentin Agata Pilarska nicht mehr wegzudenken. Seit Jahren begleitet sie die Band und hält die großartigen Tourmomente in Videos fest.

Nach einer fixen Umbauphase wird es dann Zeit für JOHN DIVA AND THE ROCKETS OF LOVE. Ein großes Banner in sommerlichem Gewand mit Palmen und zarten Rosatönen prangt schon den Abend über im Hintergrund. JOHN DIVA leben den 80er Hardrock, versetzen uns ins Amerika dieser Zeit, geben uns mit ihren Songs eine Leichtigkeit mit auf den Weg, wie wir sie nur im Sommer fühlen. Beachvibes, das Gefühl, auf endlos langen Highways dahin zu fahren, die Sonne auf der Haut zu spüren, das Salz des Meeres riechen und schmecken zu können, den Wind im Haar zu fühlen – eben dieses Gefühl!

Erst Anfang März haben die fünf Musiker ihr drittes Album „The Big Easy“ rausgebracht. (HIER könnt ihr übrigens unsere Rezension dazu lesen). Das Set ist auch hier eine gute Mischung aus der gesamten Bandgeschichte. Sänger John zeigt sich gewohnt fannah, lächelt mit einem breiten Grinsen in die Handykameras, singt und flirtet mit seinen Fans und lässt es im Gesamten einfach richtig krachen. Das macht Freude, das steckt an. Das Gesamtbild auf der Bühne ist ein stimmiges: von den detailverliebten Outfits bis hin zum musikalischen, wo einfach jeder Ton sitzt. Die Melodien gehen einfach ins Ohr und JOHN DIVA haben an diesem Abend mehr als 20 damit vollgestopfte Songs dabei.

Von „God Made Radio“ über den Titelsong zu ihrem neuen Album „The Big Easy“ bis hin zu Coverversionen wie „Don´t Stop Believing“. Was will das Glam- und Hardrockfan-Herz mehr?! Hat uns das Drumsolo von Markus Kullmann bereits in Hamburg so sehr begeistert, so auch im bekannten Club X in Herford. Nach dem Konzert verlassen wir den Club mit einem Hauch Sehnsucht nach Sommer und schier endlos langen Nächten, Beachpartys und einem Roadtrip ans Meer.

Text: Kristina Meintrup

Fotos: Andrea Da Silva Nolasco HIER gehts zur Fotogalerie