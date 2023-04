THE BOURBON PREACHERS – Born By The Coast

Was war ich damals 2019 geknickt, als RABENWOLF bekannt gaben, das Stormmson (Malte Ohm) die Band verlässt. Damit war für mich das Ende der Band besiegelt. Tatsächlich dauerte es auch nicht mehr lange bis die Band ihre Auflösung bekannt gab. Ebenso ging es mir einige Jahre zuvor als THE DADDY LONG LEGS sang – und klanglos von der Bildfläche verschwanden, just als man auf richtig sie aufmerksam wurde. (Nicht zu verwechseln mit etlichen anderen Bands ähnlichen Namens weltweit. Herje ist das ein Chaos) Doch kaum dreht man sich um, laufen einem die Namen Malte Ohm und Stefan Hartlein (THE DADDY LONG LEGS) wieder übern Weg. Doch diesmal aus einer Ecke und in einer Art, die mit RABENWOLF und THE DADDY LONG LEGS sowohl stimmlich als auch musikalisch nicht in einen Topf passen will. Aber muss es das? Nein, im Gegenteil.

Und so kommen wir zu einer Norddeutschen Band, die das Zeug hat in große Fußstapfen zu treten. THE BOURBON PREACHERS haben vor einigen Tagen ihr Debütalbum “Born By The Coast” veröffentlicht. Auf sich aufmerksam gemacht hat die Band schon bei so einigen Liveauftritten, unter anderem auch als Halbfinalisten des 34. Hamburger Songcontests wo sie sich gegen GUN CALLED BRITNEY und die damaligen Sieger BAUFINGER mehr als gut geschlagen haben. Ihr Stil, der vielfach mit dem schon fast inflationär verwendetem ‘ Country Rock’ bezeichnet wird, ist mehr als nur das. Hier finden sich Elemente aus modernem Americana, Roadblues – ja AUCH Country – aber vor allem stimmlich und atmosphärisch liegt man hier dichter bei NICK CAVE und JIMMY CORNETT AND THE DEADMEN als das man diese Scheibe einfach mit BOSS HOSS in einen Sack stecken könnte. Die 14 Songs spiegeln in mehr als 56 min (!!!) Themen des Alltags wieder, von menschlichen Abstürzen, endgültigen Trennungen durch kaliberbemessene Metallstückchen und anderen lebensnahen Themen, die weit entfernt von Glamour und Bling Bling des aktuellen Mainstream sind. Selbst das einzige Coverstück des Albums, das einst von SONNY BONO für seine Frau CHER geschriebene ‘Bang Bang‘, das durch NANCY SINATRA seinen weltweiten Siegeszug antrat, bekommt eine eigene Note, so dass man einen durchgängigen Sound erlebt, der keinerlei Störung erfährt. Das Album ist wie gesagt bereits erschienen und zum Beispiel auf den Konzerten käuflich zu erwerben, oder auf Anfrage bei der Band hier erhältlich. Wer diese Wege nicht gehen will, findet die Platte auch überall, wo es CD´s gibt. Außerdem ist es online z.B. bei Spotify, oder dem große A zu streamen.

Punkte: 9 von 10

Fazit: Ich glaube ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass hier etwas für jede Bikerparty und die besten Live Clubs dabei ist. Die Härte der Küste mit der geradlinigen Liebe der Menschen die von ihr geprägt sind, finden sich hier in jeder Minute wieder. Eine absolute Kaufempfehlung für alle Rocker und Rockfans, die auch mal etwas Gefühl zeigen können. Einen kleinen Eindruck habe ich Euch hier als Video angehängt.