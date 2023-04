OVERKILL – Scorching The Earth Tour 2023

Vor einer Woche durfte ich auf Einladung meiner Freunde von HEATHEN in Osnabrück im Hyde Park dabei sein, wie sie gemeinsam mit OVERKILL, EXHORDER, BONDED und KEOPS eine amtliche Abrissparty zelebriert haben. Das besondere: NUR an diesem Abend spielten laut Aussagen der Crew vor Ort alle 5 Bands der ‘Scorching The Earth‘ – Tour auf. Alle anderen Termine wurden entweder von BONDED oder KEOPS supportet, doch hier waren beide Bands mit am Start. Also auf in den Pit, fa(h)r from Home.

Für mich als Schleswig Holsteiner Jung war es doch sehr interessant und erfreulich hier im Hyde Park so viele bekannte Gesichter zu sehen, die Jahr für Jahr auf dem Headbangers Open Air – quasi meinem zweiten Wohnzimmer – anzutreffen sind. Entsprechend viele gute Gespräche gab es vor und zwischen den einzelnen Gigs. Aber auch neue Leute lernte man schnell kennen. Liebe Grüße an dieser Stelle an Sylvia und Bussi von der HELLS KITCHEN RADIO SHOW und Wecker von WECKÖRHEAD.

Die Kroaten KEOPS eröffneten bereits 5 min nach Einlassbeginn den Abend. Zwar nur mit knapp 20 min Spielzeit aber die waren so gut und auf den Punkt, das sie umgehend auf meine persönliche Beobachtungsliste gesetzt wurden. Wer die Jungs noch nicht kennt aber auf Bands von MASTODON bis ALTER BRIDGE steht, sollte hier unbedingt mal reinhören.

Kurz danach kamen die Dortmunder BONDED auf die Bühne. Auch hier war ich sehr gespannt, was auf mich zu kommt, kannte ich doch bisher nur ASSASSIN, die zweite Band, bei der Frontshouter Ingo Bajonczak das Mikro und die Mähne kreisen lässt. Kurz gesagt: hier wird Teutonen Thrash Metal der Marke SODOM abgeliefert – kein Wunder, sind doch Ex-Mitglieder von SODOM und SUICIDAL ANGELS mit am Werk – der allerdings um längen frischer und eigenständig genug klingt, um den Jungs eine goldene Zukunft wünschen zu dürfen. Hier passte einfach alles und das Publikum quittierte dies auch mit einer proppenvollen Halle, kreisenden Köpfen und johlendem Applaus. Einfach großartig.

Als drittes im Bunde waren meine Freunde von HEATHEN am Start. Was soll ich den Metalheads da draußen noch zu der Band sagen? Das letzte Album der Band “Empire Of The Blind” räumte in den letzten 2 Jahren eine Bestplatzierung nach der anderen ab in den Polls der einschlägigen Print – und Onlinemagazinen. Diese Songs, gepaart mit ihren älteren Outputs, reißen sie seitdem mit ihren Live Gigs kontinuierlich eine Bühne nach der anderen ab. Das einzige Manko: ob James deMaria wirklich an den Drums die Felle verprügelt hat, konnte ich nur hören. Sehen? Das war dank des Nebels mal wieder kaum gegeben. Überhaupt ist es irgendwie eine üble Sitte geworden, die Hallen und Bühnen mit soviel Nebel zu fluten, das man von der Band oft nicht viel sieht. Vielleicht machen wir in naher Zukunft aus dem Thema mal ein Special fürs ROXX.

EXHORDER, die Groove Thrasher aus dem beschaulichen New Orleans, enterten anschließend die Stage. Gerne mit PANTERA verglichen, haben sie ihren Sound jedoch vor denen gefunden und haben so einen erheblichen Einfluss auf die Neuausrichtung der Band um Dimbag Darrell und Vinnie Paul gehabt. Der Sound war anfangs leider sehr matschig, hatte sich aber nach kurzer Zeit eingespielt. Dennoch waren EXHORDER an diesem Abend eher die Ausnahme in einem ansonsten grandiosen Konzert aller 5 Bands, konnten sie doch viele anwesende nicht ganz so überzeugen wie die anderen Kapellen. Wohlgemerkt: das ist jammern auf hohem Niveau, denn mitreißen und Bewegung in die Fanmasse bringen, konnten sie allemal.

Der Headliner des Abends hat, mit ihrem Set, dann endgültig die Halle zum brodeln gebracht. OVERKILL haben den Hyde Park sinngemäß in Schutt und Asche gelegt. Die Band steht inzwischen seit sagenhaften 43 Jahren auf der Bühne. So gehören OVERKILL zu den Thrash Metal Bands, die diesen Stil erst richtig entstehen ließen. Dennoch wirkt die Band an diesem Abend nicht abgeklärt oder Tourmüde sondern liefern in einer Qualität ab, die sich jüngere und größere Bands nur entfernt wünschen können. Mit “Scorched”, dem Titeltrack des erst einen Tag zuvor erschienen neuem Album, eröffnen die Mannen um Sänger Bobby ‘Blitz’ Ellsworth ein Set, das keine Wünsche offen ließ. ‘Electric Rattlesnake‘, ‘Hello From The Gutter‘, ‘Long Time Dyin’ ‘, Mean Green Killing Machine‘ oder Ironbound‘…. ein Hit jagt hier den nächsten und die anwesenden Fans feiern die Songs von Anfang bis Ende mit vollem Körpereinsatz. Natürlich durften ‘Overkill‘ und ‘Fuck you‘ nicht fehlen und wurden als abschließende Zugaben noch einmal ausgiebig gemeinsam mit dem Publikum frenetisch zelebriert.

Ein grandioser Liederabend der härteren Gangart, den man so gerne mal wiederholen dürfte. Genau in der Besetzung, genau mit dem Publikum. Das wäre doch ein Traum.