Fettes Brot – Fettes Ende

‘In Hamburg sagt man Tschüß’ – und nicht ‘Auf Wiedersehen’! Das dachten sich auch FETTES BROT und sorgen mit einem großen Knall für ein Tschüß, dass seines gleichen suchen wird. Schon länger ist bekannt, dass es am ersten Septemberwochenende auf der Trabrennbahn die definitiv letzten Konzerte geben wird. Hier werden die BROTE ihr Ende zelebrieren. Doch nun kommt der wahre Hammer. Am 28.8.2023 und 29.08.2023 werden die BROTE noch 2 abschließende Clubkonzerte in der Markthalle spielen. Es wird ein Fest für all diejenigen, die den Jungs von FETTES BROT noch einmal in einem fast heimeligen Kreis ‘Adieu’ sagen wollen. Diese News verbreitete sich in Windeseile und so sind auch diese Konzerte gnadenlos schnell ausverkauft gewesen. So wird an den beiden Tagen die Markthalle zur Spielwiese der fetten Brote! Wer dafür noch ein Ticket ergattert hat: herzlichen Glückwunsch. Für alle anderen willigen heißt es: Hoffen auf jemanden, der aus welchem Grund auch immer, dann doch nicht an den Veranstaltungen teilnehmen kann. So lasst uns die norddeutschen Jungs zu ihrem Abschied noch einmal hochleben lassen. In diesem Sinne: “NORDISCH BY NATURE”

Hier noch einmal die letzten Termine in Hamburg:

28.08.23 Markthalle

29.08.23 Markthalle

01.09.23 Trabrennbahn

02.09.23 Trabrennbahn