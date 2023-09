THUNDER – Die nächsten 3 Wiederveröffentlichungen stehen an

Nachdem ich Euch ende April dieses Jahres die ersten 3 Reissues der Band vorgestellt habe, kommen hier jetzt News zu den nächsten 3. Die legendäre britische Rockband THUNDER hat nun also den nächsten Rutsch ihrer fortlaufenden, erweiterten Wiederveröffentlichungen bei BMG angekündigt.

“The Thrill Of It All”, “Giving The Game Away” und “Shooting At The Sun” werden zum ersten Mal seit ihrer ursprünglichen Veröffentlichung als 2LP Vinyl sowie als CD-Digipak erhältlich sein. Alle drei Veröffentlichungen auf Vinyl und CD enthalten außerdem seltene, gelöschte und unveröffentlichte Bonustracks. Veröffentlichungsdatum ist der 20.Oktober 2023.

“The Thrill Of It All“

wurde 1996 veröffentlicht und erreichte Platz 14 der UK Album Charts. Zum ersten Mal seit 25 Jahren wird das Album in limitierter Auflage auf pinkem und klarem Doppelvinyl erhältlich sein. Das Album enthielt wichtige Thunder-Tracks wie “Living for Today”, “Love Worth Dying For” und “Pilot Of My Dreams”, und die erweiterte Version enthält Bonus-Live-Versionen ausgewählter Songs des Albums.

Tracklist:

Pilot Of My Dreams Living For Today Love Worth Dying For Don’t Wait Up Something About You Welcome To The Party The Thrill Of It All Hotter Than The Sun This Forgotten Town Cosmetic Punk You Can’t Live Your Life In A Day

Bonustracks:

Don’t Wait Up

(Live At Manchester Academy 2012)

Love Worth Dying For

(Live At Nottingham Rock City 2005)

The Thrill Of It All

(Live At Nottingham Rock City 2005)

Welcome To The Party

(Live At Club Citta, Kawasaki, Japan 2000)

“Giving The Game Away”

1999 veröffentlicht, wurde (wie alle diese drei Veröffentlichungen) von Thunder-Gitarrist Luke Morley produziert und zeigte Thunders charakteristische kraftvolle Riffs und eingängige Melodien, während sie ihren Sound weiterentwickelten. Mit dieser Veröffentlichung wird das Album zum ersten Mal seit 1999 auf grünem und senfgelbem Doppelvinyl in limitierter Auflage erhältlich.

Tracklist:

Just Another Suicide (You Wanna Know) All I Ever Wanted Giving The Game Away You’ll Still Need A Friend Rolling The Dice Numb Play That Funky Music ‘Til It Shines Time To Get Tough It’s Another Day It Could Be Tonight

Bonustracks:

Numb

(Live At Manchester Academy 2012)

Rolling The Dice

(Live At Rock City Nottingham 2007)

It’s Another Day

(Live At Manchester Academy 2012)

‘Til It Shines

(Live At Rock City Nottingham 2008)

“Shooting At The Sun”

Ist das 6. Studioalbum und wurde 2003 veröffentlicht, nachdem sich die Band zwei Jahre zuvor kurzzeitig aufgelöst hatte, und wurde als ihr wohl bestes und vielseitigstes Album seit “Laughing On Judgement Day” gefeiert. Es wird zum ersten Mal auf Vinyl erhältlich sein (lila und orangefarbenes Doppelvinyl), während das Original nur auf CD erhältlich war. Es enthält Tracks wie ‘Loser’ und ‘Blown Away’.

Tracklist:

Loser Everybody’s Laughing If I Can’t Feel Love Shooting At The Sun The Pimp And The Whore A Lover, Not A Friend Shake The Tree Somebody Get Me A Spin Doctor The Man Inside Out Of My Head Blown Away

Bonustracks:

Everybody’s Laughing

(Live At Rock City Nottingham, 2011)

Loser

(Live At Shepherds Bush Empire, 2005)

Somebody Get Me A Spin Doctor

(Live At Marquee London, 2002)

The Pimp And The Whore

(Live At Rock City Nottingham, 2008)

Die erweiterten Neuauflagen können HIER vorbestellt werden.

Die Band hat übrigens am 7. September ein Lyric-Video für eine bisher ungehörte Live-Version von “Rolling The Dice” aus “Giving The Game Away” veröffentlicht, die 2007 in Nottingham Rock City aufgenommen wurde. Seht hier: