H.E.A.T. & Eclipse Hardock Deluxe in Grünspan

Wer sich zurzeit mit Hardrock beschäftigt, der kommt an den Bands H.E.A.T. und ECLIPSE nicht vorbei. Dieses schwedische Doppel reißt derzeit die Hütten in ganz Deutschland ab. Am 17.09.2023 haben diese beiden Bands – es ist die geballte Ladung Testosteron in Hamburg – es versucht. Achtung Spoiler: sie haben es auch geschafft. Zur Überraschung aller haben hier aber nicht die Frauen die Mehrheit im Publikum. Schwedischer Hardrock ist für jeden etwas, das beweisen diese beiden Bands wie kaum andere zurzeit.

An diesem Abend gibt es keine Schnörkel, oder Zeitschinden, denn ECLIPSE und H.E.A.T. sind im doppelt Headliner Package ohne Supportband zu haben. Zwei Bands, zwei Full Set-Shows, zweimal schwitzen bis zum Auswringen der T-Shirts. Die Ehre den Abend zu eröffnen haben an diesem Sonntag ECLIPSE, die mit insgesamt 17 Songs aufwarten. Mal hart, mal zart, mal Hardrock, mal Metal, zumindest laut Aussage von Eric, dem Sänger der Band, wird hier Gas gegeben. Es gibt kaum längere Pausen, der Schweiß rinnt bereits ab Song Zwei und hört auch den ganzen Abend nicht mehr auf. Eric meinte zwar, dass es mit 34°C in der Venue noch nicht die heißeste Show der Tour war, dennoch sei ihm durchaus warm. Nasse Körper, heißer Hardrock und diverse Gassenhauer ließen das Publikum schon jetzt schwitzen, mitsingen und tanzen. Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss und so sangen ECLIPSE ihren wohl bekanntesten Song “Viva la Victoria” am Ende des Sets. Jetzt war jedem im Grünspan klar, warum er oder sie da ist, denn aus so gut wie jeder Kehle drangen die Töne des Songs. Teilweise brauchte Eric schon gar nicht mehr singen. Das ist mehr als ein krönender Abschluss für solch ein mit Power geladenes Set. Das Publikum belohnte die Band mit lauten Zugabe rufen, die aber leider nicht mehr erhört werden konnten. Nach einem kurzen Changeover wird es nun Zeit für H.E.A.T.

H.E.A.T. stehen genauso für powergeladenen Hardrock, wie ihre Vorgänger und so ließ sich Kenny, der Sänger der Band nicht lumpen und gab vom ersten Song an Gas. Wie ein Tennisball, nur viel größer, sprang und sang er sich über die Bühne des Grünspans. Mit neuer CD im Gepäck kamen sie, sangen und siegten. Gut angeheizt von ECLIPSE sang das Publikum auch hier sofort lauthals mit. Es ist ein Fest zuzusehen, wie diese Band Spaß auf der Bühne hat, ihre Songs dem Publikum näherbringt und von selbigem geliebt wird. Jetzt ist auch die Frontrow deutlich jünger und frauenlastiger. Es scheint, als habe Kenny eine besondere Anziehung auf die Frauen im Grünspan. Mit Songs wie “Hollywood”, “One By One” und Zwischenspielen wie “Rock Your Body” und “Keep On Dreaming”, nur um einige zu nennen, gab es für das Publikum immer was zum Lachen und Feiern. Für einen Ohhh-Moment an diesem Abend sorgte Herr Leckremo höchst persönlich, als er fast in seinem eigenen Schweiß auf der Bühne ausrutscht. Er stellte fest, dass der Abend doch sehr heiß wurde, dieses stellte er sogleich mit dem Auswringen seines Shirts unter Beweis. Dieses stand unter dem Motto Loch an Loch und hält doch, so dass jeder überrascht war, wo dieses ganze Wasser plötzlich herkam. Allerdings fand er recht schnell seine Balance wieder und machte weiter, als wäre nichts gewesen. So ging ein wundervoller, energiegeladener Abend viel zu schnell dem Ende zu.

Dieser Abend hat rundherum überzeugt. Die Energie, mit der diese beiden Bands dem Publikum einheizen ist grandios. Es gab keinen, der nicht ein Lächeln auf den Lippen hatte. Wir sagen hier Danke an die Bands und natürlich auch an das Grünspan und die Mitarbeiter, die die ersten Reihen auch immer wieder mit Wasser versorgten und somit auch dafür verantwortlich waren, dass es in den ersten Reihen nicht zu Ohnmachtsanfällen kam.