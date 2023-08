Elbriot 2023 – Das Open Air am Großmarkt

Nach Wacken ist vor dem ELBRIOT. 2 Wochen nach dem berühmtesten Metalfestival der Welt hat Hamburg gleich das nächste Großereignis zu Bieten. Am 19.098. 2023 findet auf dem Großmarkt in Hamburg das ELBRIOT Festival statt. Den größten Vorteil, den dieses wundervolle ein Tages Festival hat? Es kann nicht im Schlamm versinken, denn es findet auf einer betonierten Fläche mitten in unserer schönen Stadt statt. Kein Campen und am Abend das eigene Bett, so lässt es sich aushalten und feiern. Nun aber zum Lineup, dieses Jahr werden uns großartige Acts kredenzt, die da wären:

ARCHITECTS, ARCH ENEMY, CARCASS, FROG LEAP, MANTAR, DIE KASSIERER und NASTY & DAS PACK

Hamburg kann Metal, das wird hier mal wieder bewiesen! Außerdem haben wir hier ein Jubiläum zu feiern, denn das Riot wird 10 Jahre alt! Und so heisst es am 19.08.2023 wieder WELCOME TO THE RIOT!

Es ist also für jeden Geschmack etwas dabei. Die Karten zu diesem grandiosen Festival in wunderschönster Hamburger Atmosphäre bekommt ihr HIER zum Preis von ca. 80 Euro.