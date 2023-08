W:O:A – Wacken On Aqua

Eins vorweg: Die Anreise zum W:O:A ist nachwievor wetterbedingt unterbrochen !!! Lest hier, wie es zur Zeit vor Ort aussieht.

Die meisten werden es schon mitbekommen haben: das WACKEN OPEN AIR steht dieses Jahr im Zeichen der Schwimmmeisterschaften und Schlickolympiade.

Also gut: Spaß beiseite, die derzeitige Lage vor Ort ist für viele alles andere als sonnig.

Staus, die sich seit gestern Mittag nicht einen Meter bewegt haben, auffahren aufs Gelände in den meisten Fällen nur mit schleppen durch Trecker und Radlader möglich, 20cm Schlamm auf dem Festivalgelände selbst, anhaltender Regen in regelmäßigen Abständen unterbrochen von noch mehr Regen und dem ein oder anderem kleinen Loch in der Wolkendecke. WOA Mitarbeiter die am Limit rotieren, Anwohner, die kurzfristig für Ausweichmöglichkeiten sorgen zum schlafen und Parken usw….die Liste lässt sich gerade beliebig erweitern. Wir wollen Euch an dieser Stelle die Information der WOA Veranstalter vorstellen, wie sie vor kurzem von ihnen heraus gegeben wurde. Hier der link zu den aktuellsten News seitens der Orga.

Festzuhalten ist auf jeden Fall die enorme Hilfsbereitschaft in der Region bis runter nach Niedersachsen, wo Parkplätze, Firmengelände, private Grundstücke und Wohnungen bereitgestellt werden, um gestrandete Feierwillige auf dem Weg nach WACKEN unterzubringen. Das ist umwerfend und verdient an dieser Stelle einfach mal einen riesen Applaus und ein dickes DANKE !!!

Wir drücken allen betroffenen die Daumen, das ihr gut und heil da hin kommt, wo ihr hin wollt.