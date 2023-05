MONSTERS OF LIEDERMACHING – Katerkonzert im Logo

Die MONSTERS OF LIEDERMACHING sind ein bunt zusammengewürfelter Haufen aus Singern & Songwritern, die schon seit 20 Jahren in Urbesetzung funktionieren. Es ist ein bunter Strauß an Leben, Liebe und Spaß. Sie sind gerade auf Geburtstagstour und haben zum Finale natürlich Halt in ihrer Heimatstadt gemacht, denn wo ist es schöner in Hamburg als im LOGO? Richtig, nirgends!

So begab es sich am 01.05.2023, dass wir zum Katerkonzert um 15 Uhr im LOGO stehen. Ehm wartet… nein nicht stehen, sondern sitzen. Es stehen nämlich Bierbänke vor der Bühne im Logo. Auch um 15 Uhr lässt sich das Publikum nicht davon abhalten, schon die ersten Biere in der Hand zu haben und zu trinken, denn jeder Kater braucht ein Konterbier. Das LOGO ist auch heute ausverkauft, das heißt, es sind viele Personen da, um zu singen und zu feiern. So starten kurz vor Beginn des Konzerts schon die „Oh ho oh ho oh … Monsters“- Rufe. Diese ziehen sich quer durch den ganzen Nachmittag. Das erste Konfetti liegt jetzt bereits auf dem Boden, ist es noch vom letzten Abend? Das offizielle Konzert fand am 30.04.2023 am gleichen Ort statt. Auf der Bühne sieht es aus, wie in einem Wohnzimmer, selbst eine Stehlampe, wie bei Oma damals, steht auf der Bühne. Sechs Barhocker sind im Halbkreis aufgestellt und vor einem steht ein Keyboard. Diverse Gitarren zieren außerdem die Bühne. Kurz nach 15 Uhr beginnt das Konzert, die Jungs betreten die Bühne mit einem gepflegten Guten Morgen und es geht los. Von der Bühne kommen Lieder über alle möglichen Lebenslagen, sei es über die eigenen Kinder, die Kontroverse Auseinandersetzung mit den Coronaauswirkungen oder eben einfach über Türen. Die Stimmung ist großartig – es wird zum Beispiel zum Sitzpogo aufgerufen. Schaut man so durch die Runde, sieht man das Publikum im Sitzen pogen. Schunkeln und mitsingen sind hier von Anfang an der Tagesordnung. Nach einer Stunde läuten die MONSTERS OF LIEDERMACHING dann eine kurze Pause ein, in der das Publikum die Chance auf ein Katerbuffet, das vom Logo gesponsert wird, hat. Es besteht aus Brot, Rollmops und saureN Gurken und wird hoch frequentiert. Die Stimmung ist auch jetzt noch einfach ausgelassen und man merkt, wie sehr genau das hier geliebt wird. Diese Tradition macht einfach Spaß. Die MONSTERS OF LIEDERMACHING geleiten uns nach einer halben Stunde Pause dann weiter durch einen bunten Blumenstrauß an Musik. Mal werden Texte einfach umgedichtet, das führt dann natürlich dazu, dass man sich verhaspelt, doch auch das stört überhaupt nicht. Konfetti fliegt durchs Publikum, aufgeblasene Gartenzwerge wandern durch die Reihen und landen dann auf der Bühne und Seifenblasen wabern durch die Luft, das alles macht diesen Nachmittag zu etwas Besonderem. Nach mehr als drei Stunden Musik gehen wir hinaus aus dem LOGO und es ist noch hell, das ist besonders und komisch, denn sonst ist es so gut wie immer schon dunkel, da die Konzerte abends stattfinden. Die Atmosphäre, das Liedgut und das Publikum haben diesen ersten Mai zu etwas ganz Besonderem gemacht.

Auch nächstes Jahr werden die MONSTERS OF LIEDERMACHING nicht mit Traditionen brechen und es wird wieder ein Katerkonzert geben. Es ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Bis dahin lasst es euch gut gehen und nehmt einen Korn Cola auf das Wohl der Band. Wer nicht bis dahin warten kann, der darf sich schon mal auf November freuen, denn da kann man die MONSTERS in der Markthalle bewundern können. Außerdem sind sie zum Teil auch Solo unterwegs. Einfach mal Augen und Ohren Offen halten. Auf euer Wohl!

Die gesamte Bildergalerie findet ihr HIER