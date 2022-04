5 Seconds of Summer, Sporthalle, ab 55,31 €

Das australische Quartett verbreitet „Complete Mess“. Luke Hemmings (Ges., Git.), Michael Clifford (Ges., Git.), Calum Hood (Ges., B.) und Ashton Irwin (Ges., Dr.) gelingt es, die rohe Energie des Punks in den Pop zu bringen. Die Chartstürmer aus Down Under sorgen mit Hits wie „Easier” oder „Youngblood” für Tanzakrobatik.