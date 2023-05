Manege frei für Pusti!

PUSTEFIX feiert in diesem Jahr 75-jähriges Jubiläum. Die ikonische blaue Dose mit dem beliebten gelben Maskottchen PUSTI geht auf Tour durch ganz Deutschland, um so viele Menschen wie möglich glücklich zu machen. Mit beeindruckenden Seifenblasen erfreut PUSTEFIX Kinder in ganz Deutschland, genau wie die faszinierenden Artisten beim Circus-Theater Roncalli bei ihren beeindruckenden Kunststücken. Dass die beiden also dieses Jahr zusammen autreten, ist keine große Überraschung, vor allem da im Zirkuszelt von Roncalli bereits seit längerem der Seifenblasenpoet Carillon mit seiner Tochter auftritt und den Besuchern mit wunderschönen Seifenblasen eine spannende Geschichte erzählt. Für alle, die sich nach der Show selbst an der Kunst der Seifenblasen versuchen möchte, gibt es nun Dosen mit Seifenblasen-Flüssigkeit und Spielzeug von PUSTEFIX im Roncalli Design im Souvenir-Wagen zu kaufen.

Der Circus Roncalli spielt bis zum 25. Juni in Hamburg und heißt alle Freunde der Zirkuskunst herzlich willkommen.