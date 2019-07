34. HAMBURG-BANDCONTEST: Die Halbfinalisten “The Martins”

4. Juli 2019

Die Hamburger Gabi (Ges., 52), Kai (Dr., 49), Mirko (B., 47), Chris (Git., 59) und Frank (Git., 55) stehen seit 2016 zusammen auf der Bühne. Ihren Stil beschreiben die Musikabhängigen so: “Wenn sich Pat Benatar, John Frusicante und Mitglieder der Beatles und Stones zur Jam-Session getroffen hätten…das könnte den Sound der MARTINS beschreiben”. Auftreten durfte die Gruppe schon in zahlreichen Hamburger Bars, wie in der Klangbar, im Zwick Altona, im Gruenspan oder auch vor mehreren hundert Leuten im Rahmen eines Show-Programms vor Top-Act Johannes Oerding. Ein zweites Album ist auch in Planung.

https://www.facebook.com/TheMartinsHH/

Teile diesen Beitrag









[KS]