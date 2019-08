Die Hamburg Bandcontest Finalisten!

Black Crosses

Seit über einem Jahr spielt Band bestehend aus Frontman Enrico (Git., Ges.), Hannah (Dr.), Finn (Git.) und Piet (B.), zusammen. “Vor allem die Möglichkeit, sich emotional auszudrücken beigeisterte mich an der Musik und das ist auch der Grund, warum ich selber Songs schreibe”, erzählt Enrico. Sein Liebling ist der neuere Song “Ein Lied”: “Er hat viel mehr Energie und Dynamik als unsere alten Songs”.

Soltoros

Schon seit sieben Jahren bilden Peggy Sunday “Sol” (Git., Ges.), Torsten Ziemann “Toro” (Git., Ges.) und Jens Petter Bruns “LaBomba”(Perc.) das Trio. Mit akustischen Instrumenten verzaubern sie ihre Zuhörer und spielen eine Mischung aus Rock, Spanish Style und Schlager, die sie FlamenKO-Rock nennen. Zu ihren größten Vorbildern und Inspirationen gehören AC/DC, Janis Joplin und Jimi Hendrix.

Red Dead Roadkill

Redness (Ges.), Bob Lee (Git., Ges.), Dean Harper (Git.), Sazzy O. (B., Backings) und Crash (Dr.) stehen seit Anfang des Jahres in ihrer jetzigen Formation mit einem Mix aus Hard Rock, Alternative und Pop Rock auf der Bühne. Einen Traum konnten sie sich Anfang des Jahres erfüllen: „Wir haben einen Plattenvertrag unterschrieben. Das Album Sweet Songs of Anguish ist überall (Saturn, Media Markt & Co) zu erwerben und auch bei allen Streamingdiensten verfügbar“.

Mirage Band 8

Amir Soltani (Ges., Git., V.), MinDju Lee (Cello), Samer Badwe (Kanun, Klar.), Abed Harsony (Oud, Ges.), Josue Moin (Perc.), Muller Hamburg (Key.) und Ausvinta Locci (Ges.) lassen in ihre Songs neben Jazz und Klassik, viele Elemente der tradiotionellen Musik ihrer unterschiedlichen Heimatländer einwirken und verzaubern ihre Zuhörer in mehreren Sprachen mit orientalischen Sounds.

Gun Called Britney

Erst seit neun Monaten bilden die Hamburger Chris (Git.), Roy (Dr.), Jan (B.), Henning (Git.) und Stosh (Ges.) die Hard-Rock-Band, die sich von Guns N´ Roses, Aerosmith und auch Britney Spears inspirieren lässt. Im Auto spielen sie am liebsten ihre eigenen Songs, weil sie die einfach “sau geil” finden. Deswegen könne sie sich auch unmöglich auf einen liebsten eigenen Song einigen: “Würdest du eine Mutter fragen, welches ihrer Kinder sie am meisten liebt?”

Baufinger

André Hucker (Dr., Key.), Christian Ludwig (B., Ges.), Steff Schneider (Ges., Git., Harp), Volker König (Key., Ges.) und Andreas Pfeil (Git.) rockten schon in den Neunzigern gemeinsam. Steff erklärt: “Kennengelernt habe ich die Bande vor über 27 Jahren. Vor 3 Jahren war dann Baufinger mit Christian und Volker Guerilla-fähig“. Mit viel Können und Erfahrung überzeugen die fünf, die an einen Mix aus den Rolling Stones und Spooky Tooth erinnern.

Orange Box

Jonas Graeber (Ges.), Johannes Henke (Git.), Bosse Reinpold (Git.), Frederik Schalk (Git.), Vito Göttsch (Dr.) und Sören Töpper (Bass) lösen beim Betreten der Bühne jedes Mal Jubel im Publikum aus. Ihr großes Ziel ist, eines Tages Headliner bei Rock am Ring zu sein („Hurricane reicht auch“). Da die Musik-Geschmäcker der Jungs sehr unterschiedlich sind, läuft im Auto „von Yung Hurn bis Rammstein“ so gut wie alles.

The Funktiries

Jean Cortis (Ges.), Dina Lipowitsch (Banjo, Ges.), Mareike Petermann (Vio.), Nils Braun (Dr., Ges.) und Lukas Mangelsen (B., Ges.) bringen ihre Fans seit 2015 mit einer Gute-Laune-Mischung aus Funk und Country zum tanzen.