HAMBURG-BANDCONTEST: Das große Finale

02.10., Grosse Freiheit 36

Es wird spannend: Unsere Finalisten treten ein letztes Mal auf dem Weg zum Sieg gegeneinander an. Die Vorrunden haben die besten 8 aus ursprünglich 33 Bands herausgefiltert: Black Crosses, Soltoros, Red Dead Roadkill, Orange Box, Mirage Band 8, The Funktries, Gun Called Britney und Baufinger.

Nachdem unsere Bands das Drafthouse, den rockigen Kult-Club am Hans-Albers-Platz, unsicher machten, bespielten sie im Halbfinale den berühmt-berüchtigten Indra Club 64, der vor knapp 60 Jahren niemand geringeren als den Beatles zum Erfolg verhalf. Nun geht es in die bisher größte Location: die legendäre Grosse Freiheit 36, deren Bühne u. a. schon Deep Purple, Coldplay, Queens of the Stone Age gehörte und auf der sich unser Special Guest #arrested den Sieg des HAMBURG-BANDCONTESTS 2018 erspielte.

Außerdem mit dabei: unser Lieblingsmoderator und OXMOX-Freund Gniechel, der uns auch diesmal unterhaltsam durch den Abend führt.

Auch DU bist herzlich eingeladen, beim Finale dabei zu sein, um deinen Favoriten via Voting zu unterstützen! Tickets gibt es im VVK bei OXMOX (Böckmannstraße 15) ab 9,99 € oder an der Abendkasse (TBA).

Du möchtest immer auf dem neusten Stand bleiben? Folg uns auf Facebook (OXMOX), Instagram (oxmoxhh) und Youtube (OXMOX Hamburg) informiere dich über die brandheißesten News.

Red Dead Roadkill – Red Death Rock aus Hamburg

Redness (Ges.), Bob Lee (Git., Ges.), Dean Harper (Git.), Sazzy O. (B., Backings) und Crash (Dr.)

reddeadroadkill.com

Baufinger – Rock aus Hamburg

André Hucker (Dr., Key.), Christian Ludwig (B., Ges.), Steff Schneider (Ges., Git., Harp), Volker König (Key., Ges.) und Andreas Pfeil (Git.)

baufinger.de

Orange Box – Indie-Rock/Pop aus Hamburg

Jonas Graeber (Ges.), Johannes Henke (Git.), Bosse Reinpold (Git.), Frederik Schalk (Git.), Vito Göttsch (Dr.) und Sören Töpper (B.)

Soltoros – Flamenco Rock aus Schleswig-Holstein

Peggy Sunday “Sol” (Git., Ges.), Torsten Ziemann “Toro” (Git., Ges.) und Jens Petter Bruns “LaBomba”(Perc.)

soltoros.de

Gun Called Britney – Hard/Sleaze Rock aus Hamburg

Chris (Git.), Roy (Dr.), Jan (B.), Henning (Git.) und Stosh (Ges.)

guncalledbritney.com

Black Crosses – Rock aus Schleswig-Holstein

Enrico (Git., Ges.), Hannah (Dr.), Finn (Git.) und Piet (B.)

Mirage Band 8 – Jazz/Fusion/Alternative aus Hamburg

Amir Soltani (Ges., Git., V.), Edwin Aleixo Braganza (B.), Min-Dju Jensen (Cello), Samer Badwe (Kanun, Klar.), Abed Harsony (Oud, Ges.), Josue Morales Acevedo (Perc.), Muller Manalu (Key.) und Ausvinta Locci (Ges.)

The Funktries – Country Funk aus Hamburg

Jean Cortis (Ges.), Dina Lipowitsch (Banjo, Ges.), Mareike Petermann (Vio.), Nils Braun (Dr., Ges.) und Lukas Mangelsen (B., Ges.)