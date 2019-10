HALLOWEEN IN HAMBURG: DIE COOLSTEN PARTYS

Zombieland 36

30.10., 22 Uhr, Grosse Freiheit 36 & Kaiserkeller

Die absonderlichsten Kreaturen kehren zurück an den Ort des Grauens, auf der Suche nach frischem Hirn. Also flüchtet euch auf die Tanzfläche und weicht den Untoten zum schaurigen Chart-Gewitter und House-Blitzen des E.Q.T DJ Teams aus oder folgt der Spur aus Blut und Gedärmen in die Katakomben, wo euch DJ Claus mit düsteren Klängen aus Metal, Rock und Gothic empfängt. AK: 10€, mit Verkleidung 6€.

grossefreiheit36.de

GlitterGewitter Halloween

30.10., 22 Uhr, Stellwerk

Ihr taucht im schaurig schön dekorierten Saal in eine Welt voller Glitzer und Glitter ein, um den Stress der Woche zu vergessen. Freut euch auf Musik von Madonna, Britney und euren liebsten Stars und Sternchen dieser Zeit. Getanzt wird in einem Meer aus 99 Luftballons. Dresscode: entweder Glitzer von Kopf bis Fuß oder maximal gruselig! AK: 6€

stellwerk-hamburg.de

___________________________________________________

Hollyween Kapitel 2

30.10., 22 Uhr, Thomas Read

Jedes Jahr zu Halloween verwandelt sich das Thomas Read in einen gruseligen Geister Club! Lasst euch die krassesten Outfits zum Thema Hollywood und Horrorfilm einfallen und feiert auf 3 Ebenen + Outdoor Area. Bis 1 Uhr gibt‘s mit Verkleidung freien Eintritt und die besten drei Outfits gewinnen einen Oscar! Eintritt: 5€

thomasread.de

___________________________________________________

Halloween Horror Night

26.10., 23 Uhr, Vamos! Kulturhalle (Lüneburg)

Zeigt her eure schaurigsten Kostüme und feiert bis euch die Fetzten von den Knochen fliegen! Clay und die Clubhunterz infizieren euch mit den besten und gefährlichsten Tracks. Lasst euch vor der Fotowand fotografieren und nehmt am Kostümwettbewerb teil! AK: 9€ (Verkleidete 5er Gruppen bis 23:30 Uhr kostenlos)

vamoskulturhalle.de

___________________________________________________

Foto Beitragsbild: Grosse Freiheit 36 & Kaiserkeller

___________________________________________________