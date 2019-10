Film-Tipp: Rob Zombie‘s 3 From Hell

Der Abschluss der Firefly-Trilogie

Am Ende des zweiten Teils starb Familie Firefly im Kugelhagel der Polizei. Tja, sie haben überlebt. Captain Spaulding wird hingerichtet, Baby kommt in die Psychiatrie und Otis in ein Hochsicherheitsgefängnis. Dort trifft er dann wieder auf Danny Trejo (Machete). Das Wiedersehen währt kurz und blutig, denn der Midnight Wolfman, Otis und Babys Bruder, kommt seine Geschwister holen. Gemeinsam morden die 3 From Hell sich durch‘s Land bis nach Mexiko. Aber auch Danny Trejo hat Familie …

Blut, Gemetzel, nackte Haut und Danny Trejo – ein Muss für alle Rob Zombie-Fans.