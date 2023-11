Vorwort 12/2023

RELAUNCH NACH 550 OXMOX-AUSGABEN!



Nach 550 Ausgaben von Hamburgs klassischen StadtMagazin OXMOX kommt jetzt mal wieder ein sensationeller bedeutender Relaunch:

ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT!

Das Magazin bekommt deutlich mehr Seiten (100!) und wird prakti- scher, handlicher im modernen Format A5. Eine Mitarbeiterin meinte so- eben: „Das ist ja dann wie die Bibel für Veranstaltungs-Events“. So passt OXMOX wieder zum Beispiel auf jede (Auto-) Ablage, in jeden Rucksack und in jede Handtasche. Wie in den ersten 20 Jahren unseres Bestehens. Und das schnelle Aufblättern der aktuellen Termine geht jedenfalls deutlich schneller als stundenlanges Herumsurfen im Netz. Dort ist euer OXMOX natürlich auch weiterhin zu finden mit oxmoxhh.de

Wir hoffen, dass es gefällt und sind auch gespannt auf eure Reaktionen. Lob und Tadel sind dabei gleichermaßen herzlich willkommen.

So heißt es auch bei unseren Buchseiten. Otto Waalkes tauchte zu alten Klassikern der Malerei und kreierte daraus etwas aktuell Neues in seinem neuen Buch„Ganz große Kunst“(S.7-12).

Auch die Weihnachtsgeschichte um das Jesuskind (bzw. um den Propheten Issa) ist schon alt und die Weihnachtsmärkte dieses Jahr wieder ganz neu (S. 94-97).

Also immer wieder raus aus dem Haus mit dem praktischem neuen OXMOX-Magazin in der Hand.

Viel Spaß dabei wünscht, mit fröhlichen Grüßen

Das OXMOX-Team