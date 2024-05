2.6. – große Benefizgala in Alma Hoppes Lustspielhaus

Das CaFée mit Herz versorgt seit über zwanzig Jahren täglich Menschen in Not mit Speisen, Getränken und Kleidung. Dazu bietet es Sozialberatung, Duschen, Kleiderkammer, ärztliche und zahnärztliche Versorgung für nicht krankenversicherte Menschen an.

Unter dem Motto „Helfen und Spaß“ haben, versammeln sich in diesem Jahr 9 (!) großartige Künstler und präsentieren einen wunderbaren Mix aus Kabarett, Comedy und Musik. Dabei sind: Alice Köfer, Patrizia Moresco, Mariam Fathy, Kymia Kermani, Jan-Peter Petersen, Hans-Hermann Thielke, Jonas Greiner, Lutz von Rosenberg Lipinsky und Kerim Pamuk!