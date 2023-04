30.04.23 Pur, Barclays Arena, Tickets ab 83 Euro 

30.04.2023

Pur, Barclays Arena, Tickets ab 83 Euro

19:00 Uhr, 17:00 (Einlass)

PUR feierte bereits letztes Jahr ihr 40. Bühnenjubiläum. Mit über 12 Millionen verkaufter Tonträger, mehr als acht Millionen Konzertbesuchern – Pur ist eine der erfolgreichsten Bands Deutschlands. Angefangen hat alles, als sie 1986 Bundesrock-Sieger wurden. 3000 Künstler und Bands reichten für diesen Wettbewerb Aufnahmen ein. Zunächst avancierten PUR zu Landessiegern, doch dann wird ihnen auch der Preis der gesamten Bundesrepublik zugesprochen. Zwei Jahre später gewinnen sie den Goldenen Europa Nachwuchspreis und 1990 landen Pur zum ersten Mal mit Lena in den Single-Charts. Bis dato konnte die Band 5 Echos, einen Bambi, 2 mal die Goldene Europa und Goldene Kamera sowie 6 mal die Goldene Stimmgabel für sich gewinnen und veröffentlichte bisher 17 Alben, wobei Abenteuerland, aufgenommen in Music City Nashville, sofort Platz eins der Media Control Charts belegte. Mehr als zwei Millionen Menschen kauften das Album, was für Pur eine vierfache Platin-Auszeichnung bedeutete, gefolgt von Dreifach-Platin für Seiltänzertraum. Eine wahrlich märchenhafte Reise ins Land der Popträumei. Nun sind PUR mit ihrem jüngsten Studioalbum Persönlich erneut auf Tour. Support ist Naturally 7. Vollsperrung der Autobahn A7 vom 28.04 – 01.05.2023 in beide Fahrtrichtungen zwischen den Anschlussstellen Hausbruch und Othmarschen. Sie können jedoch am Veranstaltungstag den öffentlichen Nahverkehr in Hamburg kostenlos für die An- und Abreise zur Arena zu nutzen.