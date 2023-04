east Spring Ball – 30.04. “Hasch mich, ich bin der FRÜHLING!”

Die Tage werden wärmer und die Kirschblüten blühen in feinem Rosa.

Das bedeutet: Der east Spring Ball steht wieder in den Starlöchern und mit ihm wird endlich das Ende des Winters gefeiert. Mit Lichtshow und DJ Beats feiern und tanzen wir gemeinsam am 30. April 2023 in den Mai. Reservieren Sie sich einen Tisch an der Bar oder im Restaurant für Ihr Dinner von 17.00 Uhr – 22.00 Uhr. Danach wird die Innenfläche des Restaurants zur Tanzfläche verwandelt und der east Spring Ball nimmt seinen ersehnten Lauf.

Eintritt ab 10,-€ , Party: ab 22.30 Uhr!

Dresscode: casual elegant

Onlinetickets verfügbar!

east-hamburg.de